Мошенники активно эксплуатируют тему подготовки к выпускным вечерам

В России злоумышленники нацелились на родителей выпускников, которые готовятся к празднованию окончания школы. Выпускные вечера обходятся довольно дорого, в попытке сэкономить легко попасть в ловушку аферистов. Об этом пишет газета «Известия».

По словам экспертов, мошенники каждый год эксплуатируют тему подготовки к выпускным вечерам. Поле деятельности преступников постоянно расширяется – от фишинга до воровства аккаунтов и данных для доступа к банковскому счету.

В 2026 году обманные схемы станут более убедительными благодаря использованию нейросетей и качественной имитации реальных сервисов, считают специалисты по кибербезопасности. В частности, стоит ожидать фальшивые сайты ресторанов, фотостудий, проката платьев и сервисов продажи билетов. Выглядеть такие ресурсы буду профессионально: с отзывами, портфолио, формой бронирования и онлайн-оплатой.

Также вероятны атаки через родительские чаты. Мошенники могут копировать имя и аватарку участника, писать от лица родительского комитета и отправлять «новые реквизиты».

Отдельный риск – поддельные билеты на выпускные мероприятия и концерты. Пользователь получает QR-код или PDF-билет, но на входе приглашение оказывается недействительным. При этом файл может изначально содержать вредоносное программное обеспечение.

Основным трендом у злоумышленников становится массовое создание фишинговых платежных ссылок (шлюзов) и поддельных сайтов-агрегаторов, мимикрирующих под известные лофты, теплоходы и банкетные залы для выпускных. По мнению экспертов, мошенники будут пытаться точечно вбрасывать в родительские чаты поддельные фишинговые ссылки для срочного бронирования и внесения задатка за бронь под предлогом, что «иначе теплоход уплывет другой школе».

Для того чтобы защититься от схем мошенников в период подготовки к выпускным вечерам, специалисты советуют соблюдать определенные правила кибербезопасности. Прежде всего необходимо усвоить, что ни один официальный представитель школы, вуза или государственного ведомства никогда и ни при каких обстоятельствах не будет запрашивать по телефону или через мессенджеры коды из СМС, пароли от личных кабинетов или данные банковских карт.

Перед любым переводом денег за услуги фотографа, организатора или покупку билетов обязательно перепроверяйте информацию по независимым каналам – через знакомых, официальные агрегаторы и сайты подрядчиков услуг.

Нельзя переходить по ссылкам из подозрительных сообщений в мессенджерах: перед этим всегда нужно сверять домен – фишинговые страницы часто выглядят как точные копии настоящих, но их адрес содержит ошибки, лишние символы или необычные доменные зоны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

