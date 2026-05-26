Госдума одобрила закон об аресте имущества релокантов за различные нарушения

Госдума РФ приняла закон, разрешающий накладывать арест на имущество граждан, совершивших правонарушение против интересов России за рубежом. Соответствующий законопроект в третьем чтении поддержали 384 парламентария, против и воздержавшихся не было.

Поправки вносятся в Кодекс об административных нарушениях. В частности, меняется ст. 1.8, согласно которой юрлицо и физлицо, нарушившие определенные статьи Кодекса за пределами РФ, подлежат административной ответственности в случаях, если эти правонарушения были направлены против интересов России.

К таким нарушениям относятся: незаконное получение информации с ограниченным доступом; злоупотребление свободой массовой информации; нарушения в сфере распространения информации, в том числе среди детей, а также материалов с призывом к терроризму; публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии; нарушение распространения сведений о защищаемых лицах; нарушение порядка деятельности иноагента; мелкое хулиганство с особыми признаками; производство и распространение экстремистских материалов. Дела об административных правонарушениях по этим статьям, совершенные за пределами страны, рассматриваются по месту нахождения органов, возбудивших такие дела.

Аналогичные изменения вносятся в ст. 27.20 КоАП, в которой прописаны основания для ареста имущества. В настоящее время статья касается ареста имущества юрлиц за незаконное вознаграждение или совершение сделок с незаконным имуществом, но ее действие предлагается расширить на физлиц, совершивших правонарушения из списка.

При этом стоимость арестованного имущества юрлиц не должна превышать максимальный размер штрафа, установленного за эти правонарушения. Стоимость арестованного имущества физлиц, совершивших нарушение из перечня, размером штрафа не ограничена.

У юрлиц будут арестовывать деньги на вкладах и счетах в банках в случае, если у них нет иного имущества. Что касается физлиц, то у них сразу будут арестовывать денежные средства на счетах и вкладах. При их отсутствии арестовывать будут иное имущество. Решение об аресте будет принимать суд.

Планируется, что закон после его рассмотрения в Совете Федерации и подписания президентом Владимиром Путиным вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

