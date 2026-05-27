В России с сентября изменятся правила трудоустройства людей с инвалидностью

В России с сентября 2026 года изменяются правила приема на работу людей с инвалидностью.

По решению правительства РФ, новые нормы затронут порядок расчета квот, а также работу работодателей с обособленными подразделениями.

Изменения внесены в действующие правила, регулирующие выполнение квоты для компаний с численностью сотрудников более 35 человек.

Согласно новым положениям, при расчете квоты работодатели смогут не учитывать сотрудников не только филиалов и представительств в других регионах, но и иных обособленных подразделений. Это особенно актуально для крупных компаний с распределенной структурой бизнеса, сообщает «Коммерсант».

Кроме того, обновляются правила учета трудоустройства инвалидов из числа ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. В отдельных случаях такое трудоустройство будет засчитываться как выполнение сразу двух квотируемых рабочих мест.

Поправки также касаются соглашений о трудоустройстве инвалидов, когда компания выполняет квоту через другую организацию или индивидуального предпринимателя. В документе уточняется перечень подразделений, которые могут участвовать в такой схеме.

В целом, изменения направлены на уточнение механизма квотирования и развитие более гибких моделей трудоустройства людей с инвалидностью, в том числе с учетом структуры крупных работодателей и региональной специфики бизнеса.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube