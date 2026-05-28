Это лето станет самым продолжительным по числу рабочих дней за последние три года

Предстоящее лето будет самым продолжительным по числу рабочих дней за последние три года. Об этом рассказала глава департамента по работе с персоналом российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

«Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать – 27 дней», – цитирует эксперта РИА «Новости».

Таким образом, это лето станет продолжительным за три года. В 2025 году россияне работали 63 дня, а отдыхали 29, а готом ранее – 64 и 28 соответственно.

В скором времени жителей РФ ожидают длинные выходные, связанные с празднованием Дня России. Нерабочими будут 12, 13 и 14 июня.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

