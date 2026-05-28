Оценки за поведение в школах будет выставлять коллектив педагогов

В Минпросвещения России разъяснили, каким образом будут оценивать поведение учеников в школах. Оценка не будет зависеть от мнения одного учителя.

«Оценивает поведение коллектив педагогов, а не один учитель. Также участвуют советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-предметники», – рассказала РИА «Новости» эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

По ее словам, поведение детей меняется со временем. Как сообщают педагоги, ребята присматриваются к поведению друг друга, стараются ориентироваться на лучшие качества сверстников.

В следующем учебном году оценивать поведение детей будут в десяти школах в каждом регионе, а с 2027/28 учебного года оценку планируют ввести во всех общеобразовательных организациях страны. В этом году в эксперименте участвуют ученики первых-восьмых классов из 89 российских школ.

Москва, Зоя Осколкова

