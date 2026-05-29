МЧС отрицает введение запрета на использование телефонов на АЗС

МЧС России опровергло информацию о введении с 1 июня запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появились данные о том, что с начала июня по инициативе МЧС будут ужесточены противопожарные требования для АЗС. В числе новых правил упоминался запрет на использование телефонов рядом с топливной колонкой вне салона автомобиля из-за риска возникновения случайной искры. Отмечалось, что за нарушение этой нормы могут отказать в обслуживании на АЗС, внести в черный список автозаправки или вызвать полицию.

В МЧС заявили, что данная информация не соответствуют действительности.

«Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. МЧС России не рассматривает введение такого запрета», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

