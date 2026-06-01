Мошенники обманывают россиян, используя тему ИИ

Мошенники переходят в своих схемах обмана россиян с криптовалютной тематики на тему нейросетей и искусственного интеллекта. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники берут во внимание высокий интерес граждан к новым технологиям и обещают быстрый заработок на инвестициях в ИИ-компании, обучение работе с нейросетями или удаленное трудоустройство «AI-специалистом», отметили в киберполиции. Однако на практике подобные предложения зачастую оказываются способом хищения денежных средств или персональных данных.

В частности, аферисты используют схемы, в которых граждан убеждают оплатить «доступ к уникальной платформе», «обязательную подписку», «обучающий курс» или «страховой депозит» для начала работы. После перевода денег организаторы перестают выходить на связь или продолжают выманивать средства под различными предлогами.

Кроме того, распространены псевдоинвестиционные проекты, обещающие сверхдоходы «благодаря искусственному интеллекту», но фактически не ведущие никакой реальной деятельности.

Москва, Наталья Петрова

