Восемь иностранцев лишили российского гражданства за нарушения закона

Восемь уроженцев Центральной Азии лишены гражданства России за неоднократные нарушения закона. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России ... прекращено гражданство Российской Федерации восьми выходцам из Центрально-Азиатского региона, создавшим угрозу национальной безопасности России», – говорится в сообщении.

Так житель Тульской области, который позиционировал себя как представителя криминальной среды, был приговорен по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов к году и шести месяцам лишении свободы в колонии-поселении.

Жителя Тверской области лишили гражданства за то, что он привлекался к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранцев. Среди них был подозреваемый в пособничестве исполнителям теракта в «Крокусе».

В Бурятии мужчину лишили гражданства за распространение националистической идеологии и призывы к пренебрежению российскими законами.

Житель Алтая перестал быть гражданином России за то, что неоднократно был судим за побои и давал негативные оценки СВО.

Кроме того, гражданства лишили сразу трех жителей Тюменской области за пропаганду антироссийских настроений и негативных высказываниях о деятельности российских властей.

Кроме того, прекращено гражданство жителя Архангельской области, формировавшего среди выходцев из стран ближнего зарубежья негативное отношение к военной службе в ВС РФ и провоцировавшего конфликты «в сфере межнациональных и этноконфессональных отношений».

Москва, Зоя Осколкова

