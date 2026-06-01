Социальный фонд начал прием заявлений на ежегодную семейную выплату

Социальный фонд с 1 июня открыл прием заявлений на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми – ежегодную семейную выплату. Как сообщила пресс-служба фонда, россияне могут обратиться за пособием через портал «Госуслуги», клиентские службы фонда и МФЦ.

Предполагается, что для оформления понадобится подать заявление, остальные сведения Социальный фонд соберет и проверит самостоятельно. Некоторые документы, согласно действующим правилам, родители должны будут представить самостоятельно. Например, выданные за границей свидетельства о рождении и браке или сведения о доходах от силовых ведомств.

«На подачу заявления у родителей есть четыре месяца – до 1 октября. Социальный фонд рассмотрит заявления семей в течение 10 рабочих дней и в течение дня после вынесения решения уведомит родителя о результате. В случае одобрения средства будут перечислены в пределах 5 рабочих дней», – уточняется в сообщении на сайте Соцфонда.

Право на семейную выплату предоставлено обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, воспитывающие двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Среднедушевой доход в семье при этом не должен превышать в 2025 году 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата назначается только при отсутствии долгов по алиментам.

Семьям, которым будет одобрена семейная выплата, уплаченный налог на доходы физлиц пересчитывается по ставке 6%, разница возвращается единовременным платежом.

Москва, Анастасия Смирнова

