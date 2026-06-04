В Госдуме РФ предложили ввести 13-ю пенсию

В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию. По мнению автора инициативы, это может стать хорошей поддержкой для тех, у кого пенсионные выплаты являются единственным источником дохода.

Внеочередная выплата от государства поможет сформировать подушку финансовой безопасности людям, которые не получают поддержки от детей и родственников, указал замглавы комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

«Введение 13-й пенсии может стать хорошей мерой социальной поддержки людей, которые на самом деле заслуживают самого лучшего. Особенно 13-я пенсия может быть важна для тех, у кого пенсия является единственным или основным источником дохода», – сообщил депутат РИА «Новости».

Реализация инициативы потребует вливаний из бюджета, но, по мнению Коломейцева, эффект от внеочередной выплаты оправдает затраты. При этом 13-я пенсия окажет положительное влияние на экономику, поскольку пенсионеры потратят полученные деньги на продукты, лекарства и другие товары.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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