Рекрутеры назвали самые востребованные в начале лета профессии

В начале лета наибольшее число вакансий приходится на менеджеров по продажам и продавцов-консультантов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис по поиску работы.

«В лидерах по числу предложений от работодателей оказались менеджеры по продажам (6%), продавцы-консультанты и кассиры (6%), разнорабочие (5%), а также курьеры и водители-экспедиторы (по 4%)», – следует из результатов анализа более 680 тысяч новых вакансий.

Для поиска менеджеров по продажам и работе с клиентами работодатели разместили свыше 43,2 тысячи вакансий. Для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров было открыто 37,9 тысячи вакансий, для разнорабочих – 34,4 тысячи.

Кроме того, 28,6 тысячи объявлений было размещено для курьеров и 25,4 тысячи – для водителей и экспедиторов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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