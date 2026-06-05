В России усилили контроль за торговлей дикими животными в интернете

В России усилили контроль за торговлей дикими животными в интернете. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Торговля дикими животными в интернете – новый вызов для нас. Это актуально не только для нашей страны, но и для всего мира. При выявлении сайтов с объявлениями о продаже диких животных Росприроднадзор направляет информацию в прокуратуру для их блокировки», – рассказала Радионова РИА «Новости».

Росприроднадзор обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой наделить его полномочиями по досудебной блокировке таких ресурсов. «Глава государства поддержал это предложение и дал соответствующее поручение. Оно сейчас прорабатывается Минприроды России и другими заинтересованными ведомствами», – пояснила Радионова.

Кроме того, Росприроднадзор взаимодействует с Роскомнадзором и выстраивает диалог с крупнейшими российскими маркетплейсами для предотвращения торговли дикими животными в интернете.

Москва, Зоя Осколкова

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