Россияне массово жалуются на «мертвые» вакансии

Больше половины соискателей в России пожаловались на «призрачные» и «мертвые» вакансии. Кроме того, наибольший уровень негатива связан с отказом в трудоустройстве без объяснения причин. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

За январь – май 2026 года на тему фейковых и «мертвых» вакансий пришлось 52,3% негативных сообщений россиян о поиске работы. Кандидат откликается, проходит интервью, выполняет тестовое задание – и после этого коммуникация обрывается. Объявление остается активным или публикуется заново.

«Для соискателя такая ситуация выглядит болезненнее обычного отказа. Возникает вопрос, зачем вообще велся поиск и была ли вакансия открыта для реального найма», – отмечают аналитики.

Еще 45,3% негатива связано с отказами без объяснения причин. Сам отказ кандидаты воспринимают спокойно, но, когда после интервью или тестового задания человек не получает никакой информации, ситуация воспринимается иначе. Чем дальше человек прошел по воронке, тем болезненнее отсутствие ответа. После финального этапа это считывается уже не как перегрузка HR-команды, а как неуважение.

На рынке поиска работы происходят глобальные изменения, так по объему публикаций лидируют мессенджеры и соцсети. Таким образом, тема найма перестала быть профессиональной дискуссией внутри HR-индустрии. Повестку формируют обычные пользователи: около 70% авторов имеют менее 100 подписчиков.

Главный конфликт современного найма связан с качеством коммуникации, считают авторы исследования. Каждый отклик без ответа, каждое интервью без финального письма формируют репутацию работодателя. Размер зарплаты остается важным фактором, но все больше внимания кандидаты уделяют прозрачности процесса и своевременной обратной связи.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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