В Роспотребнадзоре назвали условия для сокращения рабочего дня в жару

В жару рабочий день россиян может быть сокращен на четыре часа. В Роспотребнадзоре перечислили условия, при которых это возможно.

Главная причина, по которой с работы можно уйти пораньше, – отсутствие кондиционера в офисе. «В случае отсутствия климатического оборудования рабочий день рекомендуется сократить: на один час при достижении в помещении 28,5 градуса, на два часа при повышении до 29 и на четыре часа, если температура достигла 30,5», – рассказали в ведомстве.

Не только офисные служащие в жару могут работать меньше, это касается и тех, кто трудится вне помещения. Чтобы не перегреваться при работе на улице с температурой воздуха 32,5 градуса, нужно прерываться на десятиминутный отдых каждые 15-20 минут. Людям в спецодежде для защиты от теплового излучения можно работать при таких условиях не более четырех-пяти часов. Если же таких защитных мер нет, то только полтора-два часа.

Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градуса относится к опасным. К такому труду рекомендуется допускать людей от 25 до 40 лет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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