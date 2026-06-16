В России хотят ввести обязательную страховку для курьеров на электротранспорте

В Госдуме предложили ввести обязательную страховку для курьеров, использующих электровелосипеды и электросамокаты. Это позволит упростить процесс возмещения ущерба в случае аварий.

Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предлагает ввести обязательное страхование ответственности для курьеров, использующих транспортные средства и средства индивидуальной мобильности (СИМ), не требующие водительских прав.

Автор инициативы подчеркнул, что основное внимание стоит уделить работника службы доставки, для которых введение подобного страхования могло бы стать гарантией наличия полиса, подтверждающего страхование их гражданской ответственности. Это стало бы частью системы, аналогичной ОСАГО.

В настоящее время в случае возникновения аварий по вине курьеров возмещение ущерба становится проблематичным, отметил парламентарий. Без полиса страхования гражданской ответственности пострадавшая сторона вынуждена обращаться в суд для компенсации убытков.

Курьер, возможно, и согласится возместить убытки, но с его небольшими доходами этот процесс может затянуться на десятилетия, или в случае переезда, возвращение средств вовсе окажется невозможным, пояснил депутат.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube