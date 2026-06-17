Россиянам напомнили о мошенниках, оставляющих сумки на вокзалах

В сезон летних отпусков на крупных вокзалах России активизировались мошенники, которые просят присмотреть за сумкой. Об этом напомнили в «Народном фронте».

Наиболее распространенный сценарий мошенничества – это имитация кражи с последующим вымогательством. Злоумышленник прости присмотреть за сумкой буквально пару минут, потому что ему нужно отлучиться в туалет или кассу за билетом.

Дальнейшее развитие событий может идти несколькими путями. Либо преступники крадут багаж доверчивого гражданина, либо могут инсценировать кражу вещи, за которой его просили последить. Расчет строится на том, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в дежурной части, предпочтет отдать деньги добровольно в качестве компенсации.

Кроме того, в сумке могут находиться запрещенные предметы или поддельные документы – это также позволяет мошенникам разыграть схему с шантажом.

По словам экспертов, единственным способом защититься от мошенников на вокзалах является вежливый, но твердый отказ от какого-либо присмотра за чужими вещами.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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