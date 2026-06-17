Мошенники придумали новую схему обмана родственников участников СВО

Мошенники взяли на вооружение новую схему для обмана родственников участников специальной военной операции. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным киберполиции, злоумышленники выходят на связь с семьями погибших или пропавших без вести военнослужащих, представляясь военными корреспондентами, якобы собирающими материал о бойце. Аферисты предлагают родственникам участников СВО помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации.

В ведомстве отметили, что расчет строится на сильном эмоциональном воздействии и желании семьи получить любую информацию о близком человеке.

В МВД призвали сохранять бдительность и обязательно перепроверять любую подобную информацию через официальные каналы связи государственных ведомств и организаций.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube