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Мошенники придумали новую схему обмана родственников участников СВО

Мошенники взяли на вооружение новую схему для обмана родственников участников специальной военной операции. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным киберполиции, злоумышленники выходят на связь с семьями погибших или пропавших без вести военнослужащих, представляясь военными корреспондентами, якобы собирающими материал о бойце. Аферисты предлагают родственникам участников СВО помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации.

В ведомстве отметили, что расчет строится на сильном эмоциональном воздействии и желании семьи получить любую информацию о близком человеке.

В МВД призвали сохранять бдительность и обязательно перепроверять любую подобную информацию через официальные каналы связи государственных ведомств и организаций.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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