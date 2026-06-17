В России число киберпреступлений с начала года снизилось на треть

С января по май 2026 года в России было зафиксировано на 31,2% меньше IT-преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в материалах статистики МВД России.

Число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, по сравнению с январем-маем 2025 года сократилось на 31,2%, сообщили в пресс-службе ведомства.

В МВД также отметили, что количество противоправных действий в сфере компьютерной информации уменьшилось на 38,7%, дистанционных краж – на 17,8%, IT-мошенничеств – на 26,4%.

Также с начала года на 29,4% сократилось число дорожных аварий с участием нетрезвых водителей. Погибших в них стало меньше на 40,4%, раненых – на 27,2%.

«В то же время впервые за год выросло количество ДТП с участием несовершеннолетних – на 0,9% – и раненных в них детей – на 1,4 %", – уточнили в ведомстве, передает «Интерфакс».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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