В дождливых регионах России резко выросли продажи зонтов и резиновых сапог

В ряде регионов России, в которых последнюю неделю зафиксированы обильные осадки, резко выросли продажи дождевиков и зонтов, особенно в московском регионе. Об этом сообщила пресс-служба «Ашана».

«В связи с установившейся в столице и других регионах России дождливой погодой отмечается значительный рост продаж товаров для защиты от осадков. За последние 4 дня (13-16 июня) по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе (6-9 июня) зафиксирован существенный рост спроса в натуральном выражении: продажи дождевиков и зонтов выросли в 5 раз», – приводит данные гипермаркета РИА «Новости».

В то же время, как отмечается, в последние дни подскочили и продажи резиновых сапог – вдвое в среднем по России.

Наибольший рост продаж наблюдался в Московском регионе: реализация зонтов в этот период выросла в 8 раз, дождевиков – в 7 раз, а резиновых сапог и ботов – в 3 раза.

Москва, Анастасия Смирнова

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