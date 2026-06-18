Россияне рассказали, на чем готовы экономить в отпуске

В летний сезон большинство россиян планируют отправиться в путешествие. Исследование показало, сколько граждан собираются экономить в отпуске.

87% респондентов заявили, что готовы потратиться во время отдыха и экономить не собираются, передает РИА «Новости» со ссылкой на опрос сервиса путешествий «Туту».

Небольшая часть опрошенных все же попытаются сократить расходы за счет более дешевого жилья, отказа от некоторых поездок и выбора в пользу более доступного транспорта.

Согласно исследованию, 78% пользователей планируют отправиться в поездку в ближайшие три месяца. Отмечается, что среди направлений внутри России лидируют Юг и Черноморское побережье, Санкт-Петербург и северо-запад, Москва, Подмосковье и Поволжье.

Некоторые уже отправляются в короткие поездки за пределы своего города, например, на выходные. Такие выезды дня становятся новой нормой, по словам специалистов, это не только выезд на дачу, но и туризм с культурной программой, как во время больших отпусков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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