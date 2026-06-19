Просят оплату и исчезают: мошенники предлагают изменить результаты ЕГЭ

Аферисты начали звонить выпускникам и их родителями от лица экспертных комиссий и предлагать «скорректировать» результаты ЕГЭ за дополнительную плату, после чего пропадают с деньгами. Об этом предупредили в сервисе «МТС Защитник».
Мошенники активно пользуются стрессовой ситуацией в период сдачи экзаменов и поступления в вузы, пояснили специалисты.
Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками предметных комиссий, и обещают выпускникам и их родителям за дополнительную плату гарантированно «улучшить» итоги ЕГЭ, передает РИА «Новости».
С помощью психологического давления и манипуляций потенциальную жертву убеждают внести срочную предоплату по присланной ссылке.
Отмечается, что после перевода денег аферисты пропадают, а никаких изменений результатов ЕГЭ не происходит.
Москва, Наталья Петрова
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