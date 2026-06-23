В некоторых российских регионах в День молодежи алкоголь продаваться не будет

Более чем в 40 российских регионах запретят продажу алкоголя в День молодежи.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В этом году праздник отметят 27 июня. Минпросвещения рекомендовало регионам провести выпускные также в ближайшую субботу.

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Башкирии, Республике Алтай, Дагестане, Калмыкии, КЧР, Коми, Марий Эл, Мордовии, Хакасии, Чувашии, ДНР, ЛНР, ЯНАО, Ненецком и Чукотском АО, Севастополе.

Кроме того, ограничения распространятся на Хабаровский, Камчатский и Забайкальский края. Их введут и в Амурской, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Пензенской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Запорожской и Херсонской областях.

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Башкирии, Республике Алта, Дагестане, Калмыкии, КЧР, Коми, Марий Эл, Мордовии, Хакасии, Чувашии, ДНР, ЛНР, ЯНАО, Ненецком и Чукотском АО, Севастополе.

В Петербурге 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса», поэтому в северной столице также введут запрет.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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