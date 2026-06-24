Мошенники используют тему получения второго гражданства для обмана россиян

Мошенники в России начали спекулировать на теме получения второго гражданства. Злоумышленники играют на страхах перед сложностью предстоящих процедур и желании ускорить процесс оформления, обещая быстрые и гарантированные решения.

Сама по себе тематика получения второго гражданства интересна тем, что открывает новые возможности для работы, туризма и даже иммиграции, рассказали «Известиям» эксперты. В то же время она очень привлекательна и для аферистов, поскольку информация о процедуре получения зачастую противоречива. Как правило, желающие обращаются к посредникам, которые знают все тонкости. При этом стоимость услуг таких посредников довольно высока, а шанс довериться не тем людям весьма велик.

По прогнозам специалистов, в 2026 году тем, кто занимается оформлением второго гражданства, могут поступать мошеннические звонки «из консульств» с требованием оплатить «штрафы» за несвоевременное уведомление о переезде. Злоумышленники также могут создавать аудио- и видеофайлы якобы от представителей регулирующих органов.

Еще одна схема – дистанционное оформление документов для получения паспорта другой страны. В этом случае мошенники могут просить предоплату, получать сканы документов и пропадать.

Эксперты в области кибербезопасности уже обнаружили рассылку писем с предложением о получении второго гражданства, вида на жительство или резидентства в странах СНГ, Европы или Америки. Ссылки из сообщений вели на сайт компании, якобы предоставляющей такие услуги, а также на Telegram-канал. Для отправки писем использовались формы обратной связи легальных ресурсов.

Кроме того, по словам собеседников издания, в 2026 году также можно ожидать появления поддельных мобильных приложений для «отслеживания статуса заявки» – через них злоумышленники могут получать доступ к личным данным и банковским приложениям.

Для того чтобы защититься от мошеннических схем, специалисты советуют соблюдать определенные правила кибербезопасности. Главный принцип защиты – критическое отношение к любым предложениям, обещающим «гарантированное» или «ускоренное» получение второго гражданства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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