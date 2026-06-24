Мошенники крадут данные россиян через наклейки о бесплатном Wi-Fi

С наступлением летнего сезона обнаружен еще один вид мошенничества – аферисты размещают в общественных местах наклейки с QR-кодом на бесплатный Wi-Fi, который ведет на фишинговый ресурс.

Отдыхающий в парке видит стикер с QR-кодом, наклеенный на скамейку, столик летнего кафе, урну или прямо поверх официального информационного стенда. Наклейка маскируется под полезный городской сервис и обещает бесплатный доступ в интернет, передает РИА «Новости».

Однако при сканировании QR-кода пользователь попадает на фишинговый сайт, ворующий данные банковских карт или загружающий на устройство вредоносную программу.

Специалисты рекомендуют при сканировании всегда проверять адрес сайта, на который перенаправляет браузер, прежде чем вводить какие-либо данные.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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