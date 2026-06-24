Задания ЕГЭ по обществознанию изменят через два года

Минпросвещения РФ планирует через два года внести изменения в Единый государственный экзамен по обществознанию. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«В соответствии с новым курсом, с новым учебником будут через два учебных года, когда ребята уже освоят данный предмет, данный учебник», – сказал глава Минпросвещения на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

С 1 сентября школьники девятых и десятых классов по всей стране начнут изучать обществознание по единым учебникам. Для 11-х классов новые учебники планируется ввести с 2027 года.

Кравцов подчеркнул, что в следующем учебном году никаких корректировок в экзамене не предусмотрено, поскольку школьники продолжают обучение по действующей программе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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