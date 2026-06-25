В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки

С нового учебного года долю начальной военной подготовки в российских школах увеличат в два раза. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Для учащихся 6-11-х классов введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%», – рассказал министр (цитата по сообщению в канале правительства РФ в «Максе»).

В учебную программу, по его словам, войдет изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение сборов.

Изменения нацелены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки молодежи.

Также Кравцов напомнил о введении со следующего учебного года нового школьного предмета «Духовно-нравственная культура России». Для его реализации отобраны 83 героя, включая участников специальной военной операции, о которых будут созданы документальные фильмы.

Москва, Наталья Петрова

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