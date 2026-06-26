Скончался бывший министр обороны Сергей Иванов

Ушел из жизни бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ генерал-полковник запаса Сергей Иванов. Ему было 73 года. О смерти Иванова сообщила пресс-служба Единой Лиги ВТБ, почетным президентом которой он являлся.

«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие российского баскетбола. Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры», – говорится в сообщении на сайте лиги.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин направил семье Сергея Иванова телеграмму с соболезнованиями.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Он окончил переводческое отделение филфака Ленинградского государственного университета и военную кафедру при нем (1975), высшие курсы КГБ СССР в Минске (1976) и Краснознаменный институт КГБ СССР (1981).

В 1975-1977 годах Иванов был сотрудником 1-го отдела Управления КГБ по Ленинграду и Ленобласти, где работал в одном подразделении с Владимиром Путиным. С 1981 по 1985 год работал вторым секретарем в посольстве СССР в Лондоне, в резидентуре в Финляндии и Кении, пишет «Интерфакс».

В 1991-1998 годах служил в Службе внешней разведки России, службу закончил первым заместителем директора Европейского департамента СВР.

В августе 1998 года он стал замдиректора ФСБ, а в 1999-2001 годах был секретарем Совета безопасности России.

С весны 2001 года до февраля 2007 года Иванов возглавлял Министерство обороны, затем был вице-премьером и первым вице-премьером.

В 2011-2016 годах руководил администрацией президента России. С 2012 года – постоянный член Совбеза РФ.

В 2016 году Иванов был назначен спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта и покинул этот пост в феврале 2026 года. Сообщалось, что он ушел в отставку по собственному желанию.

У Иванова было двое сыновей. Старший сын Александр (1977 года рождения) погиб в результате несчастного случая в 2014 году в ОАЭ. СМИ сообщали, что Александр Иванов утонул в море во время шторма при попытке спасти дочь. Девочку спасли, а ее отца не смогли. Младший сын Сергей (1980 года рождения) занимал руководящие посты в Сбербанке, «СОГАЗе» и Газпромбанке. С 2017 по 2023 год был президентом алмазодобывающей компании АЛРОСА.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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