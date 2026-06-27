Аферисты создали новую схему с оповещениями об атаках БПЛА

В России мошенники придумали новую схему обмана с обратным звонком. Потенциальным жертвам предлагают подключить уведомления об атаках беспилотников, а затем присылают фейковые сообщения о взломе личного кабинета госсервисов и убеждают перезвонить на линию поддержки. Об этом сообщили РИА «Новости» в компании по кибербезопасности F6.

Киберпреступники используют фейковые сайты с оповещениями об атаках БПЛА. Ссылки на них могут распространять через сеть телеграм-каналов, а также через тематические, домовые и районные чаты и комментарии к постам в легитимных каналах. По цветовому оформлению и названию мошеннический сайт имеет сходство с такими общественными проектами, как «Радар РФ» или «Ваша тревога». Главная страница поддельного ресурса заполнена кнопками и элементами красного цвета, знаками предупреждения, почти в каждом есть слова «угроза» и «опасность». На сайте просят ввести шестизначный код, чтобы подключить уведомления. После человеку приходит сообщение о взломе личного кабинета кабинета госсервиса и номер телефона «выделенной линии поддержки». Под видом службы поддержки жертве ответит оператор мошеннического колл-центра.

Как отметили в F6, дальнейшие легенды могут быть самыми разными – от обвинения в финансировании террористов или ВСУ, требования «задекларировать» или «спасти» деньги и ценности до опасных просьб от фейковых сотрудников спецслужб, в том числе склонения к диверсиям или другим преступлениям.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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