В России вынесли первый приговор по делу о создании ЛГБТ*-сообщества

В Оренбурге вынесли первый в России приговор об организации и участии в деятельности запрещенного в РФ международного общественного движения ЛГБТ*. Об этом сообщает Центральный районный суд города.

«Организация и участие в деятельности экстремистской организации – международном общественном движении ЛГБТ* и его структурных подразделениях: в Оренбурге вынесен первый в России приговор», – сообщила пресс-служба суда в «Макс».

Фигурантами расследования стали три человека – владелец, администратор и арт-директор оренбургского бара. Отмечается, что подсудимые знали о запрете организации на территории России, но под видом ночного заведения продолжали проводить тематические мероприятия.

Суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы на сроки от двух лет и трех месяцев до семи лет. Кроме того, им запрещено работать в сфере развлечений и общепита в течение двух-трех лет. С владельца заведения взыскали доход в размере 1 млн рублей, полученный от деятельности экстремистской организации.

*экстремистское движение, запрещенное в России

Москва, Зоя Осколкова

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