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В Соцфонде раскрыли средний размер новой семейной выплаты

Средний размер новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей по итогам первого месяца предоставления этой меры поддержки составил 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.

В ведомстве уточнили, что в каждом конкретном случае сумма, которую получают родители, индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц (НДФЛ). Этот налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной в 6%. Разница возвращается родителю единовременным платежом.

Отмечается, что Соцфонд начал оформлять средства с 1 июня, право на них получили родители, воспитывающие двух и более детей, при условии что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов. Размер выплаты определяют с учетом уплаченного НДФЛ, при этом ее сумма не сокращается на сумму налоговых вычетов по лечению, имуществу и образованию. Правила позволяют оформить поддержку обоим работающим родителям. Если они в разводе, это не станет причиной для отказа в предоставлении средств, но обязательным условием в подобной ситуации является отсутствие долгов по алиментам.

Заявления на новую выплату будут принимать до 1 октября 2026 года. Обратиться в Соцфонд за выплатой также могут усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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