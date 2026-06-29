Экстремальная жара из Европы краем дотянется до Москвы

Экстремальная жара из Европы достигнет столичного региона в ближайшие дни, ожидает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу метеорологов, 1-2 июля в Москве воздух в дневные часы может прогреваться до 30-31 градуса.

«Субтропический гребень, принесший экстремальную жару в европейские страны, сумеет краем дотянуться и до областей центральной России. Поэтому в середине дня в столице может отмечаться сильная жара в первые дни июля», – отметили в Гидрометцентре.

Значения средней суточной температуры будут превышать норму этих дней на 4 градуса, дни будут солнечными. Жара начнет спадать в конце рабочей недели.

Рекордная жара установилась практически на всей территории Европы во второй половине июня. По информации ВОЗ, около 150 млн человек сейчас страдают от экстремально жаркой погоды. За последнюю неделю в Европе более 1,3 тыс. человек скончались из-за последствий аномальной жары. Во Франции, по данным медиков, зафиксирован резкий скачок смертности из-за изнурительной жары – погибли порядка 1000 человек, большинство из них – пожилые люди. Энергосистемы европейских стран работают на пределе возможностей. В ряде стран фиксировались перебои в работе транспорта на фоне зноя.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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