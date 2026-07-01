В России хотят ужесточить правила использования сапбордов из-за роста числа трагедий на воде

В России назрела необходимость введения государственного регулирования в сфере пользования сапбордами. Число смертельных случаев растет, тогда как SUP-доски относятся к спортивному инвентарю и остаются вне полноценного правового поля.

Только с начала этого сезона во время прогулок на сапбордах в России погибло как минимум десять человек. Спасатели и инспекторы по маломерным судам предлагают ужесточить правила использования сапбордов, передает канал «Shot».

Сначала необходимо закрепить правовой статус сапбордов и определить надзорный орган, который будет отвечать за их эксплуатацию. Затем специалисты предлагают ввести обязательное ношение спасательных жилетов, запретить выход на сапах в зоны судового хода и установить максимально допустимое удаление от берега.

Спасательный жилет должен стать такой же привычной нормой, как ремень безопасности в автомобиле. Современные газонаполняемые жилеты компактны, практически не мешают кататься и в экстренной ситуации значительно повышают шансы на спасение, указывают эксперты.

Кроме того, спасатели считают, что необходимо популяризировать культуру безопасности. Россиянам необходимо чаще рассказывать об опасности сильного ветра, течений и других рисках, поскольку большинство трагедий происходит не из-за самих сапбордов, а из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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