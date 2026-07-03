В России предложили ввести «бабушкину зарплату»

В Госдуме РФ предлагают ввести ежемесячные выплаты для бабушек и дедушек, которые занимаются воспитанием внуков. С соответствующей инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Законопроект предполагает установление выплаты бабушкам и дедушкам, занимающимся воспитанием внуков младше трех лет. Размер «зарплаты» будет установлен на уровне регионального МРОТ с ежемесячной выдачей.

«При этом мать или отец не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок – находиться на полном государственном обеспечении», – цитирует Миронова ТАСС.

Кроме того, в документе предлагается ввести ежемесячную социальную выплату в размере МРОТ для безработных родителей в связи с рождением и воспитанием ребенка до трех лет. По словам авторов инициативы, пособие по безработице выплачивается лишь в течение 3-6 месяцев, чего часто не хватает для поиска подходящей работы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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