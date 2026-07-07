Первоклашкам отменяют домашние задания

С сентября 2026 года первоклассникам не будут задавать домашние задания.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)»,– цитирует письмо Минпросвещения ТАСС.

Сейчас домашнее задание в первом классе допускается, но вводить его нужно постепенно, а выполнение должно занимать не более часа. Такие рекомендации были разработаны Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения.

В августе 2025 года Минпросвещения установило время на выполнение домашнего задания. Ученики второго и третьего классов должны тратить на него около полутора часа, четвероклассники – в районе двух часов. Роспотребнадзор согласовал эти нормативы «с учетом возрастных особенностей ребенка», напоминает «Коммерсант»

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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