Россиян предупредили о новой схеме обмана «мошенников-раздолжнителей»

В России появилась новая мошенническая схема, в которой злоумышленники обещают списать долги, а затем оставляют человека не только с просроченными кредитами, но и без жилья. Об этом рассказал РИА «Новости» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Мошенники маскируются под фирмы, списывающие долги с россиян. В сети появилась новая мошенническая схема: под видом спокойной жизни без долгов на доверчивых гражданах зарабатывают «раздолжнители», они убеждают перестать платить банку и деньги нести им, например, по 15 тысяч рублей в месяц за «сопровождение банкротства», – поясняет эксперт.

Аферисты в этой схеме активно используют манипуляцию и социальную инженерию, убеждают россиян переписать на них квартиры и машины, чтобы не потерять их в банкротстве.

«Потом, когда просрочки растут, могут предложить взять новый кредит, чтобы рассчитаться уже с самими «помощниками»... У россиян могут появиться проблемы с законом, а долги как были, так и остаются», – подчеркнул Щербаченко.

Эксперт советует не нести деньги сомнительным посредникам, а при возникновении трудностей напрямую обращаться в банк с просьбой о кредитных каникулах, реструктуризации или другом законном варианте урегулирования долга.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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