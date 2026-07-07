Володин назвал безответственным министра труда из-за приема мигрантов вне квот

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что министр труда и социальной защиты Антон Котяков проявил безответственность в вопросе трудоустройства мигрантов вне квот.

«Мы считаем, что министр труда и социальной защиты в этом вопросе был неэффективен и безответственен, потому что это все привело к тому, что у нас огромное количество мигрантов воспользовались вот этим приказом Минтруда, въехали на территорию субъектов Российской Федерации, о чем говорит проверка прокуратуры, без подтверждения квалификации, но при этом сами регионы давали заявку на куда меньшее количество специалистов», – сказал Володин на заседании парламента.

Спикер отметил, что основывается «на данных Генеральной прокуратуры, которая в 2025 году в 27 регионах пресекла нарушения при проведении аккредитации медицинских специалистов с образованием, полученным за рубежом, в 17 регионах выявлено, что они были трудоустроены без обязательного подтверждения необходимой квалификации».

По словам Володина, перечень таких специальностей должен быть сокращен до минимума. «Надо готовить свои кадры», – сказал он.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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