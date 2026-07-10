Мошенники в России перешли от финансовых пирамид к зарубежным криптоинвестициям

Мошеннические схемы эволюционируют, если раньше это были проекты в стиле «финансовых пирамид», то теперь – связанные с современными инвестиционными сервисами и криптовалютными операциями. Об этом сообщили в ВТБ.

Злоумышленники продолжают эксплуатировать схемы с «выгодными» вложениями средств. Но если раньше это были способы обмана по типу финансовой пирамиды, то сейчас они связаны с инвестициями, криптовалютой и международными финансовыми инструментами.

Одна из актуальных схем – знакомство с «консультантом» в мессенджере или соцсети. Как предупредили в банке, собеседник предлагает «проверенную» платформу, помогает зарегистрироваться, позволяет вывести небольшую прибыль для убедительности. Когда сумма вложений становится крупной, вывести деньги уже нельзя – мошенники требуют оплатить налоги, комиссии, страховку и после перевода исчезают.

Второй распространенный сценарий – использование зарубежных электронных кошельков. Жертву убеждают перевести туда накопления для покупки криптовалюты или инвестиций, но средства сразу попадают к мошенникам. Кроме того, для открытия кошелька злоумышленники запрашивают паспортные данные и фото, которые используют в других схемах.

«Во всех случаях применяются одни и те же приемы: обещание гарантированного дохода, давление, требование дополнительных платежей и переводов на личные или зарубежные счета», – отмечают эксперты.

В банке посоветовали не принимать инвестиционных решений под давлением, не доверять случайным знакомым из социальных сетей и мессенджеров, обязательно проверять информацию о компании через официальные источники и не передавать личные данные третьим лицам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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