Минпросвещения установило лимиты использования гаджетов для детей

Министерство просвещения РФ разработало рекомендации по использованию гаджетов несовершеннолетними в зависимости от возраста. Об этом сообщает РИА «Новости».

В министерстве рекомендуют не давать ребенку мобильных устройств до 2-3 лет. Сотовые телефоны и планшеты лучше исключить полностью и заменить их подвижными играми, творчеством и семейным общением.

«Для детей 2-3 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать 20 минут в день, для детей 3-7 лет – одного часа в день, для детей 7-11 лет – полутора часов, а для подростков 11-16 лет – двух часов в день», – говорится в сообщении.

При этом в Минпросвещения подчеркивают, что необходимо чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а также зрительную и слуховую нагрузку на ребенка.

Москва, Зоя Осколкова

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