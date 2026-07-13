В России хотят увеличить возраст молодежи до 40 лет

В России необходимо увеличить до 40 лет возраст молодежи. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В настоящее время молодежью в РФ считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

«А наш министр [здравоохранения], Михаил Альбертович [Мурашко], недавно сказал, что 40 лет, и я с ним согласен... Если сегодня человек достигает 65-летнего возраста, если у него есть здоровье, так почему ему не работать? Он может и получать пенсию, и работать», – сказал Онищенко в интервью РИА «Новости».

Население России сейчас дольше сохраняет работоспособность, умственную и физическую деятельность на высоких параметрах.

«Так почему не продлить этот возраст молодежный? В 40 лет еще семьи создают, а он уже будет стариком, что ли? Поэтому это динамическая величина. Она определяется не чьими-то хотелками, а состоянием здоровья человека, которое мы можем объективно определять», – подчеркнул академик.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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