В России разработали порядок компенсации жертвам телефонных мошенников

Минцифры РФ разработало порядок компенсации в случае телефонного мошенничества, если банк или оператор связи могли предотвратить хищение, но не сделали этого.

Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документе прописан порядок получения компенсации от банка или оператора связи в случае обмана телефонными мошенникам, передает «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе Минцифры, банк при обращении гражданина и сообщении о переводе средств обманным путем проверяет, мог ли он сам остановить операцию как подозрительную и все ли требования закона были соблюдены.

В частности, речь идет о достаточной защите мобильного приложения и сайта от вредоносных программ, а также получении согласия клиента перед проведением транзакции. При наличии признаков взлома программ банк должен приостановить операцию на шесть часов и сообщить отправителю перевода.

Кроме того, кредитные организации обязаны проверять номер телефона, по которому совершается операция, в ГИС «Антифрод». Если номер использовался для звонков или СМС с признаками противоправных действий, банк должен будет отказать в совершении операции и уведомить об этом клиента.

«Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи», – объяснили в министерстве.

Оператор также проводит проверку и выясняет, мог ли он своевременно обнаружить подозрительный номер и принять меры. Если оператор связи допустил ошибку, он выплачивает компенсацию.

«Возмещение осуществляется оператором связи клиента в течение 30 дней со дня принятия положительного решения, а в случае трансграничного перевода денежных средств – в течение 60 дней», – говорится в документе.

Планируется, что постановление вступит в силу 1 марта 2027 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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