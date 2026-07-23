Россияне не верят в рост продолжительности жизни до 100 лет

Большинство жителей России не верят, что в будущем продолжительность жизни в стране вырастет до 100 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Почти каждый третий россиянин (31%) придерживается мнения, что через 50 лет средняя продолжительность жизни будет на уровне не менее 80 лет. Всего 4% сограждан верят, что люди будут жить в среднем 100 лет, а 1% допускают достижения показателя в 120 лет.

Около половины респондентов (47%) полагают, что средняя продолжительность жизни к началу последней четверти нынешнего века не изменится. Оставшиеся 17% участников опроса не знают, что сказать по данному поводу.

Исследование проводилось 10-12 июля 2026 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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