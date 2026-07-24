Мошенники запугивают россиян аннулированием трудового стажа

Аферисты в России придумали новую схему обмана. Они запугивают россиян аннулированием трудового стажа. Об этом сообщили представители платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники звонят или присылают сообщения гражданам, представляясь сотрудниками СФР или ФНС. Затем запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий», – передает РИА «Новости».

Злоумышленники предлагают «исправить ошибку», а также оформить некую компенсацию. Таким образом, преступники получают коды доступа к аккаунтам на «Госуслугах» или банковские реквизиты.

Специалисты по кибербезопасности напомнили, что государственные органы не назначают автоматические выплаты и не аннулируют стаж по телефону. Проверить данные о трудовом стаже можно через личный кабинет на портале «Госуслуг».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube