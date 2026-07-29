Андрей Перла: «Объявление в розыск Павла Дурова надо рассматривать шире»

Политический обозреватель Андрей Перла прокомментировал обвинения, выдвинутые в адрес создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Приводим его колонку без купюр.

«Объявление в розыск Павла Дурова, официально обвиненного в поддержке терроризма надо рассматривать... Ширше. И глубжее. Вы компрене?

Что такое этот ваш/наш «Телеграм», если отвлечься от его технического совершенства и огромного удобства для пользователя? «Телеграм» – это доведенная до абсолюта идея сетевой анонимности и сетевой безнаказаности.

Да, отдельные и даже многочисленные персонажи, я сам один из них, выступают на этой площадке, как и на всех остальных, под собственными именами. Но сутью «Телеграма» являются анонимные каналы, и анонимность нужна, на самом деле, только для того, чтобы совершать разнообразные преступления.

Преступления перед общественной моралью – и я не только про порнографию, но и прежде всего про распространение сплетен, компрометирующих материалов, неопровергаемой клеветы. Про возможность моськам невозбранно лаять на слонов.

Преступления перед законом – и, опять-таки, речь не только о продаже запрещенного, но и о поддержке экстремизма и терроризма. О возможности антигосударственной агитации.

Между тем, тенденция развития интернета – социализация. То есть – отказ от анонимности, возвращение к норме. А государственная норма – это возможности и необходимость привлекать к ответственности, невзирая на лица. А для этого лица должны быть видны.

Да, социальные сети будущего – это «вход через госуслуги», это возможность высказывания только на условиях открытого забрала.

А телеграм, такой, каким его мыслит Дуров – я не думаю, что он исчезнет. Я думаю, что он будет важнейшей частью «даркнета». Подполья. Маргиналий государства».

Москва, Евгения Вирачева

© 2026, РИА «Новый День»

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