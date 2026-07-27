Девять вузов получили предостережения от Рособрнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережения девяти вузам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», – говорится в сообщении.

Среди получивших предостережения оказались Северный (арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Вятский государственный агротехнологический университет, Московский международный университет, Институт государственной службы, Московский психолого-социальный университет, Московская академия предпринимательства и другие.

В Рособрнадзоре добавили, что информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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