Айтишники быстрее полицейских распознают телефонных мошенников

Исследование показало, что специалисты сферы IT и сотрудники банков быстрее других могут распознать телефонных мошенников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос, участие в котором приняли три тысячи россиян.

При поступлении звонка айтишникам в среднем требуется 2 минуты 41 секунда, чтобы распознать в собеседнике афериста. Сотрудники банковского сектора справляются за 2 минуты 58 секунд, работники правоохранительных органов и служб безопасности – за 3 минуты 9 секунд.

«Около 48% опрошенных россиян считают, что за последние два года стали быстрее распознавать телефонных мошенников. Еще 27% связывают изменение своего поведения с предупреждениями банков и публикациями в СМИ. Для 16% определяющим фактором стал личный опыт или опыт близких», – говорится в исследовании.

После завершения подозрительного звонка треть опрошенных блокируют номер телефона, четверть – сообщают о звонке родственникам или знакомым. Еще 17% респондентов проверяют банковские счета и историю операций, 13% – самостоятельно связываются с банком по официальному номеру. Каждый десятый не предпринимает никаких действий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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