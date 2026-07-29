В России разработали новый ГОСТ на творожные сырки

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на глазированные творожные сырки в потребительской упаковке. Документ вступает в силу с 1 января 2028 года, но производители смогут применять новые требования досрочно.

Согласно ГОСТу, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью. Она может быть гладкой, блестящей или матовой, но не должна прилипать к упаковке или крошиться. Если продукт подвергся заморозке, то после размораживания допускаются капли влаги на поверхности глазури.

Творожная масса должна иметь нежную, однородную и в меру плотную консистенцию. Для сырков жирностью не более 10% допускается легкая мучнистость.

Массовая доля жира в продукте должна составлять от 5% до 26%, влаги – от 33% до 55%. Содержание сахарозы не должно превышать 32%, а кислотность – 220 градусов Тернера.

Кроме того, сырок не должен содержать посторонних вкусов или запахов. Для производства можно использовать творог, сливочное масло, пастеризованные сливки и сахар. В качестве добавок при производстве сырков допускается использовать ваниль, какао, корицу, изюм, курагу, чернослив, цукаты, орехи, арахис, кокосовую и шоколадную стружку, семена подсолнечника и другие.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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