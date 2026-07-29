Мошенники разработали схему обмана таксистов

Мошенники придумали новый способ получения доступа к банковским картам, нацеленный на водителей такси. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным киберполиции, аферисты оформляют заказ на случайный адрес и указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из СМС.

Получив запрашиваемые сведения, злоумышленники авторизуются в банковском приложении и похищают деньги.

В МВД обратили внимание на то, что подобная схема обмана может быть использована против других работников сферы услуг. Правоохранители в этой связи напомнили: чтобы не стать жертвой мошенников, не следует сообщать номер карты, CVC-код и персональные сведения незнакомым лицам.

Москва, Наталья Петрова