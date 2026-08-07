Как правильно выбирать грибы – разъяснения экспертов

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбирать грибы.

«В случае со свежими грибами, как правило, трудно определить, где именно они были собраны, в каких условиях и как долго хранились до продажи. Если же речь идет о домашней консервации, то неправильно законсервированные грибы могут стать причиной опасного заболевания – ботулизма», – предупредили в Роскачестве, сообщает «Лента.ру».

При покупке в магазине обращайте внимание на целостность упаковки, а также сроки годности товара. В случае с консервацией проверить надежность упаковки можно по характерному хлопку при открытии. Выбирая свежие грибы, обратите внимание на внешний вид

По словам специалистов, один из явных признаков испорченного продукта – дряблая, вялая текстура, а также наличие плесени на нем.

«Перед покупкой и дальнейшим употреблением обязательно изучайте возможные противопоказания и рекомендованную норму для конкретного вида грибов. Если вы не уверены в качестве приобретаемого товара – откажитесь от покупки», – добавили они.

Также в Роскачестве рекомендовали вместо полноценного мытья протирать грибы влажной тканью, чтобы они не впитывали лишнюю влагу.

«При сильном загрязнении шляпки аккуратно срезайте наиболее поврежденные участки. Если в процессе приготовления не планируется длительная термическая обработка, обязательно ошпарьте грибы кипятком. Никогда не употребляйте грибы в сыром виде – это опасно, даже если вы уверены в их съедобности», – заключили эксперты.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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