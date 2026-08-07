Число пенсионеров в России за год сократилось на 409 тысяч человек

Количество пенсионеров, состоящих на учете в системе Социального фонда России, на 1 июня 2026 года составила 40 446 936 человек, следует из данных, опубликованных на сайте фонда.

Год назад на аналогичную отчетную дату на учете состояли 40 856 352 человека. Таким образом, пенсионеров в России сократилось на 409 416 человек.

Вместе с тем количество пенсионеров, продолжающих работать, выросло на 621 тысячу человек, до 8,403 млн, сообщает «Парламентская газета». Численность неработающих пенсионеров составила 32,043 млн человек против 33,074 миллиона годом ранее.

Средняя пенсия по старости в России по состоянию на 1 июля 2026 года, по данным Социального фонда, составила 27 224 рубля в месяц. За год сумма выросла примерно на 2 000 рублей, Работающие пенсионеры в среднем получают пенсионную выплату в размере 24 929 рублей, а неработающие – 27 850 рублей.

Для сравнения, средний размер пенсии россиян в июне 2026 года составил 25 402 рубля.

Москва, Наталья Петрова