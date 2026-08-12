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В России утвердили продолжительность школьных перемен

Министерство просвещения России выпустило методические рекомендации по продолжительности перерывов между уроками в школе.

Согласно документу, перемены в российских школах должны длиться не менее 10 минут, а продолжительность большой перемены – 20-30 минут.

Так предлагается сделать длительный перерыв после второго или третьего урока. При этом допускается вариант с двумя отдельными переменами по 20 минут.

В Минпросвещения пояснили, что большая перемена позволяет ученикам сделать полноценный прием пищи. При организации расписания рекомендовано учитывать возможности столовых, чтобы предотвратить скопления детей и обеспечить равномерную нагрузку в течение всего учебного дня.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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